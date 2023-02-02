Румыния является искренним и настоящим другом Азербайджана. Позиция Румынии всегда была ясной. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет стран.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба президента Азербайджана.

«Мы также обсудили с президентом Ильхамом Алиевым агрессию России против Украины и ситуацию в регионе Черноморского бассейна. Мы подчеркнули важность солидарности в столь сложной ситуации и высоко оценили позицию Азербайджана в данных вопросах», — подчеркнул президент Румынии.

Президент Клаус Йоханнис сказал, что региональное сотрудничество, диверсификация источников и маршрутов опираются на основополагающий принцип таких проектов, как Южный газовый коридор.