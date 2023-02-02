Регион Южного Кавказа имеет важное значение как для Румынии, так и для Европейского Союза.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

«Азербайджан является первой страной в регионе Южного Кавказа, сотрудничество с которой Румыния вывела на уровень стратегического партнерства, это произошло в 2009 году. Наряду с этим, наша страна является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном такой документ о стратегическом партнерстве», — отметил президент Румынии.

«На протяжении 30 лет Румынию и Азербайджан связывают прекрасные дипломатические и политические отношения. В 2022 году произошла их мощная динамика, и президент Азербайджана совершил визит в Бухарест. В ходе этого визита мы подписали 17 декабря Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии», — сказал румынский лидер.

Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном и реализации региональных проектов важного стратегического значения, сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестирования, цифровизации и сельского хозяйства.