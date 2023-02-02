Есть результаты и в торгово-экономических сферах. Хотя торговый оборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

«Большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего торгового оборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель. Комиссия провела встречу в прошлом году в Баку, а в этом году соберется в Бухаресте. Так что и в торгово-экономической сфере могут быть хорошие результаты», — подчеркнул глава государства.

«Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня в целом. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных депо», — отметил Алиев.

Подчеркнув, что работа SOCAR в Румынии имеет уже прекрасную историю, глава государства отметил: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Во время моего визита в Бухарест было подписано соглашение о поставке природного газа в Румынию. Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны».