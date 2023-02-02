У нас была почти долгая дискуссия, но я думаю, что это было абсолютно необходимо, так как мы оба полны решимости сделать наше партнерство еще сильнее и способствовать достижению все больших и лучших результатов.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Информацию приводит пресс-служба президента Алиева.

«У нас состоялся обмен мнениями по разным вопросам. И после того, как мы поблагодарим СМИ, я смогу немного углубиться в некоторые из этих вопросов, может быть, две или три детали, которые мы хотели обсудить с нашими командами», — отметил президент Румынии.