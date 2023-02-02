Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил соболезнования министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Согласно информации МИД Азербайджана, Ивица Дачич направил Джейхуну Байрамову письмо с соболезнованиями в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Тегеране.

«Глубоко потрясен сообщением о гибели начальника охраны посольства и ранении двух сотрудников службы безопасности посольства при исполнении служебных обязанностей в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Сербия, подписавшая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, решительно осуждает и считает неприемлемыми любые нападения на дипломатические и консульские представительства.

От имени Министерства иностранных дел Сербии и от себя лично приношу соболезнования семье погибшего в результате нападения, вам, всем моим коллегам в министерстве и всему азербайджанскому народу, желаю скорейшего исцеления раненым», — говорится в письме.