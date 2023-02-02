Азербайджан и Румыния как стратегические партнеры движутся вперед.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе. Информацию приводит пресс-служба Алиева.

«Мы только что провели очень хорошие обсуждения с господином президентом по широкому кругу вопросов нашей двусторонней повестки дня и ещё раз подтвердили стратегическую важность наших отношений. Как стратегические партнёры, мы движемся вперёд. У меня очень хорошие воспоминания о моём визите в Бухарест в декабре прошлого года, и, конечно, подписанный там документ действительно открывает перед нами новые перспективы. Мы широко обсудили наши дальнейшие шаги и теперь с участием членов делегаций продолжим эту работу», — сказал глава государства.

«Азербайджан и Румыния уже стали партнерами в вопросе транспортировки природного газа», — добавил Алиев.

Подчеркнув, что это тоже важная веха в сотрудничестве двух стран, глава государства отметил: «Но, безусловно, мы хотим, чтобы у нас была более широкая картина нашего сотрудничества, охватывающая не только сферу энергетики, но и взаимодействия между нашими странами в сфере торговли».