Прошедшие в Карсе военные учения «Зима-2023» были организованы на высоком уровне. Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он отметил, что Вооруженные силы Турции проделали большую работу по организации учений.

По словам Закира Гасанова, которые приводит АПА, личный состав, участвовавший в учениях, выполнил свои задачи на высоком уровне.

«Мы с министром Национальной обороны Турции пришли к такому заключению, что личный состав, участвовавший в учениях, выполнил свои должностные обязанности на высоком уровне и задачи, поставленные на учениях, были выполнены в полном объеме», — подчеркнул министр.