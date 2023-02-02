Первая леди США Джилл Байден станет ведущей престижной премии «Грэмми-2023», которая состоится в воскресенье, 5 февраля. Об этом говорится на сайте главного музыкального события.

В состав ведущих также вошли обладатели и номинанты Грэмми: Cardi B, Билли Кристал, Шанайя Твейн, Оливия Родриго, Виола Дэвис, Дуэйн Джонсон, Джеймс Корден. Однако роль главного ведущего достанется не супруге президента США, а южноафриканскому актеру Треору Ноа.

Стоит заметить, что лидером по количеству номинаций оказалась Бейонсе, отметившись в девяти категориях. За ней следуют Кендрик Ламар и Адель.