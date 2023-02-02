Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 километра, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет начало от магистральной автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, сообщает Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что завершены основные работы по строительству трех виадуков и трех тоннелей на последних километрах дороги. В настоящее время завершаются отделочные работы как на виадуках, так и в тоннелях. Три виадука (V6, V7 и V8) построены на 78,7-79,7-километровом участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Средняя длина виадука V6 составляет 345 метров (слева — 300 м, справа — 390 м), виадука V7 — 182,5 метра (слева — 175 м, справа — 190 м), виадука V8 — 392,5 метра (слева — 410 м, справа — 375 м).

Три тоннеля (Т4, Т5 и Т6) построены на 77,4-80,3 километровом участке дороги. Средняя длина тоннеля Т4 — 540 метров (слева — 570 м, справа — 510 м), средняя длина тоннеля Т5 — 455 метров (слева — 431 м, справа — 476 м), средняя длина тоннеля Т6 — 513 метров (слева — 526 м, справа — 500 м).

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Также здесь построены четыре круглые водопропускные трубы различных размеров, 10 прямоугольных водопропускных труб, один подземный переход и три резервных перехода.

В рамках проекта в соответствии со «Строительными нормами и правилами» были завершены работы по строительству опорных стен общей длиной 6 150 метров, а также бетонных кюветов общей длиной 12 210 метров, проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Строительные работы на других участках автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжаются быстро и качественно в соответствии с графиком.

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющей важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел, планируется завершить в 2024 году.