Очевидно, что новая геополитическая реальность на Южном Кавказе и расширение транспортно-логистических возможностей будут способствовать укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном, сообщает АПА.

Об этом сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По словам посла, в пункте 22 Декларации о стратегическом партнерстве между КР и АР записано, что стороны будут содействовать двусторонним и транзитным грузоперевозкам, включая мультимодальные грузоперевозки, используя потенциал транспортного коридора Азербайджана. В Протоколе упомянутого 4-го заседания МПК это положение также зафиксировано и отмечено, что стороны учитывают рост грузоперевозок из Азии в Европу и потребность в диверсификации маршрутов в ЦА. С целью привлечения большого количества транзитных грузов на ж/д линию «Баку-Тбилиси-Карс», азербайджанская сторона выразила заинтересованность в направлении ж/д проекта (линии) «КНР-Кыргызстан-Узбекистан» в Азербайджан через Туркменистан.