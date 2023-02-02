Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Российская Федерация должна внести вклад в восстановление Украины, поэтому, по ее словам, в ЕС изучают возможность «использования российских государственных активов для нужд Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия должна будет заплатить за разрушения и внести вклад в реконструкцию Украины. Поэтому совместно с партнерами мы изучаем возможность использовать российские государственные активы в интересах Украины», — заявила фон дер Ляйен.