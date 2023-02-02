Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер выразил искренние соболезнования Министерству иностранных дел Азербайджана в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

По его словам, США осуждают любую форму насилия и стремятся обеспечить безопасность иностранных дипломатических миссий.

«Мы призываем иранские власти провести расследование и привлечь к ответственности виновных за нападение. Отметим, что представительства Азербайджана в ряде других стран в последние месяцы также столкнулись с проблемами безопасности. Мы еще раз заявляем, что поддерживаем безопасность всех дипломатических миссий. Мы напоминаем иранскому правительству об ответственности защищать иностранных дипломатов в Иране в соответствии с Венской конвенцией», — подчеркнул Майкл Карпентер.