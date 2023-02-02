На заседании Постоянного совета ОБСЕ поднят вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли.

Во встрече приняли участие 52 представителя ОБСЕ.