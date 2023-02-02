Важно как можно быстрее и качественнее ввести новые санкции ЕС против России.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

«Мы обсудили новые антироссийские санкции, в частности, десятый санкционный пакет ЕС. Общая задача Европы — уменьшить способность России уклоняться от санкций, и чем быстрее и качественнее будет выполнена эта задача, тем ближе мы будем к победе над Россией. Мы видим, что Европа немного снизила скорость введения санкций, а террористическое государство, наоборот, наращивает темпы адаптации к санкциям», — сказал Зеленский.