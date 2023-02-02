Республика Корея (РК) продолжает придерживаться принципа невозможности поставок летального оружия в Украину. Об этом в четверг ТАСС заявил заместитель председателя комитета по международным делам и объединению Национального собрания (парламент) от правящей парии Тхэ Ён Хо.

«Я не слышал, чтобы Республика Корея поменяла свою политику. Я думаю, что мы придерживаемся политики отказа от поставок летального оружия в Украину — только гуманитарная помощь», — сказал Тхэ Ён Хо, отвечая на вопрос, может ли решение Сеула о поставках оружия зависеть от отношений России и КНДР.

«Я не уверен, но, возможно, это Северная Корея оказывает военную помощь России. Но я не могу этого подтвердить», — добавил депутат. В четверг он провел пресс-брифинг для иностранных журналистов о политике Сеула в отношении Пхеньяна.

В декабре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения «спецоперации» в Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами. Опровергали подобные сообщения и в Пхеньяне.