Кадыров может получить титул «отца народа» – соответствующие изменения в Конституцию республики предложили внести председатель парламента Магомед Даудов и еще 20 депутатов. Законопроект был зарегистрирован 12 января, в четверг внимание на документ обратило интернет-издание «Новое дело».

Изменения предлагается внести в статью 63 Конституции Чечни, в ней указаны полномочия руководителя региона. «Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «(Мехкан Да)», – указано в законопроекте. В дословном переводе «мехкан да» означает «отец края», но используется именно в значении «отец народа».

Вместе с этим депутаты предложили добавить в статью 63 еще один абзац – о том, что глава Чечни является гарантом ее Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также о том, что руководитель региона «поддерживает гражданский мир и согласие».