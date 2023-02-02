Глава дипломатии ЕС сообщил, что Евросоюз предоставит Киеву €25 млн на поддержку усилий по разминированию

«Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тыс. украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тыс. человек», — написал он в Twitter.

«Также премьер-министру было объявлено, что ЕС предоставит €25 млн на поддержку усилий по разминированию. Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом», — добавил Боррель.

Лидеры институтов ЕС находятся в Киеве, где 3 февраля пройдет саммит ЕС — Украина.