В МИД Украины высказали протест из-за «негуманного поведения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который удерживается за решеткой в Грузии».

«Призываем грузинскую власть немедленно прекратить издевательства над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести», — говорится в заявлении МИД.

Вчера на судебном заседании Саакашвили поднял футболку и показал, как он сильно похудел. Адвокаты заявляют, что он серьезно болен и нуждается в зарубежном лечении.