«В 2022 году завершено строительства Парка дружбы «Кыргызстан -Азербайджан» и общеобразовательной школы им.Г.Алиева в г.Бишкек при поддержке азербайджанской стороны. В ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 11-12 октября 2022 года в Бишкеке состоялось торжественное открытие отмеченного Парка Дружбы, школы им. Гейдара Алиева и школы им. Низами Гянджеви».

Об этом в интервью АПА сказал посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Он отметил, что также подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между столицами наших государств. В настоящее время прорабатывается вопрос об установлении побратимских связей между г.Ош и г.Гянджа, г. Каракол и г.Габала, г. Раззаков и г.Шуша.