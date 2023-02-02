Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, если Армения по прежнему заинтересована, миссия может быть развернута в течение одного-двух дней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развёрнута», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.