Старшим советником США на переговорах на Кавказе назначен Луис Боно. Об этом Minval.az сообщал ранее.

В открытых источниках говорится о том, что в прошлом Боно был и.о. представителя США при МАГАТЭ и организациях ООН в Вене, занимал должность советника первого зама госсекретаря США и заместителя госсекретаря по экономическим и деловым вопросам.

Между тем поиски привели нас к более богатому послужному списку Боно, который на наш взгляд будет интересен читателям.

Так, будучи высокопоставленным сотрудником дипломатической службы, ранее он занимал пост заместителя главы миссии в посольстве при Святом Престоле, директора регионального отделения в Басре (город на юго-востоке Ирака), члена Совета национальной безопасности, а также советника заместителя госсекретаря. Среди других его должностей — представительства США при ЕС и ООН, а также посольства США в Берлине и Исламабаде.

Луис Боно (в переводе с итальянского означает «хороший», с латинского — «подарок») получил несколько наград Госдепартамента, в том числе две за героизм и награду госсекретаря за экспедиционную службу. Является обладателем степени магистра в Национальном университете обороны, степени доктора права в юридической школе Университета Пейс и степени бакалавра в колледже Манхэттенвилля.

В 2011 году он был избран председателем Экономического комитета АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). До прихода на дипломатическую службу он был помощником генпрокурора в Нью-Йорке и служил в армии. В настоящее время служит в армейском резерве, ранее являлся инструктором в Вест-Пойнте и военном колледже армии.

Женат, воспитывает четверых детей.

Отдел политики