Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который ранее отказывался от передачи любых летальных вооружений Киеву, известен способностью многократно и быстро менять свою позицию касательно отправки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). В лицемерии лидера Германии упрекнул глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24».

«Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро. Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа Бербок сказала — да мы уже воюем, против России все дружно это делаем», — высказался он.

Ранее Лавров заявил, что Москва стремится отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на безопасное расстояние для России. Он уточнил — чем дальнобойнее будет поставляемое Киеву оружие, тем дальше нужно будет отодвигать их от российских территорий.