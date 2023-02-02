Расследователь Bellingcat Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, где жил 20 лет. Его предупредили об угрозе со стороны российских спецслужб

Журналист-расследователь, исполнительный директор проекта Bellingcat Христо Грозев вынужден был покинуть Австрию, где жил около 20 лет, сообщает австрийское издание Falter.

Грозев решил покинуть Австрию из-за предполагаемой угрозы со стороны российских спецслужб. Об этой угрозе журналисту сообщили его источники в разведке, после чего он отменил свое возвращение в Вену из США.

«Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских», — цитирует Falter слова Грозева.