Предприниматель Сиявуш Гамидов (1973 г.р.), чьи останки были найдены 30 января в лесу Габалинского района, недалеко от села Нохургышлаг, скорее всего, совершил суицид. Об этом Minval.az сообщили в Управлении полиции Габалинского района.

Напомним, что в лесу был найден лишь скелет мужчины, дикие звери растерзали его тело и обглодали до костей.

Ранее СМИ сообщали о том, что Гамидов воспользовался помощью Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и участвовал в 2019 году в проекте KOBİA Uğur sahibləri. Он торговал одеждой.

Известно, что 29 ноября прошлого года в полицию поступило сообщение об исчезновении жителя города Габала Сиявуша Гамидова. Однако сразу обнаружить Гамидова не удалось, несмотря на то, что его поиски велись не только со стороны сотрудников полиции и МЧС, но и родственников. Последние предполагали, что предпринимателя похитили, потому как сам был человеком ответственным и всегда отвечал на телефонные звонки.

В ходе расследования оперативники выявили некоторые обстоятельства, предшествовавшие исчезновению. Это удалось сделать благодаря камерам наблюдения. Отмечено и то, что на месте обнаружения костей Гамидова найдены также сим-карта от его мобильного телефона и одежда, которую уже опознали родные мужчины. Самого телефона там не было.

Однако телефон мужчина оставил на своем рабочем месте. В камеру попали действия Гамидова 29 ноября: стоя спиной к камере, он ковырялся в телефоне. Скорее всего, в этот момент он и изъял сим-карту из аппарата. Затем Гамидов сел в такси и выехал из города. На трассе он сошел с машины, что тоже было запечатлено камерой видеонаблюдения, и дальше пошел пешком.

По версии правоохранителей, Гамидов сознательно пошел на самоубийство. Еще одно предположение указывает на то, что мужчина повесился, но не там, где были найдены его кости, и невысоко, так, что дикие звери смогли сорвать его с петли и перетащить тело. На костях видимых повреждений обнаружено не было.

Что касается причин предполагаемого самоубийства, отметим, что расследование этого дела взято под особый контроль. По данным правоохранителей, о причинах пока остается только догадываться, потому что долгов у Гамидова ни банкам, ни кому-либо другому не было. По данным источника, Гамидов, который ранее с трудом кормил семью, резко разбогател, и произошло это в 2020 году. Но об источнике внезапного богатства правоохранители, как бы это ни звучало странно, ничего не знают и не думают, что это произошло благодаря магазину одежды.

Местные жители характеризуют Гамидова, как человека доброго и отзывчивого. Он много помогал бедным людям, поддерживал их в финансовом плане, а во время 44-дневной войны отправлял на фронт помощь внушительных объемов.

На данный момент вопрос: «Что могло толкнуть Сиявуша Гамидова на самоубийство? остается без ответа. Следствие по факту ведет Прокуратура Габалинского района.

Рамелла Ибрагимхалилова