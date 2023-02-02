Правоохранительные органы Казахстана вернули в собственность государства около 300 тыс. га земли, которые принадлежали компаниям Болата Назарбаева — брата первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба казахстанской партии «Аманат» («Завет предков»).

Как отметил председатель республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии «Aманат» Ерлан Саиров, в партии держат на контроле процесс конфискации земли, права на которую получены при сомнительных обстоятельствах. «Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тыс. га в Мангистауской области и 60 тыс. га земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генпрокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев», — говорится в сообщении.

Болат Назарбаев возглавляет холдинг BN Invest (БиЭн инвест), а также является основателем общественного фонда «Саликалы урпак» («Благородное поколение»).