Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что направит на восстановление экономик Украины и Молдовы $135 млн из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF).

Об этом сообщается на сайте агентства.

Как говорится в соответствующем заявлении, USAID выделит в общей сложности $154 млн, из которых $135 млн получит Региональный фонд прямых инвестиций (Western NIS Enterprise Fund, WNISEF) для «поддержки восстановления экономик Украины и Молдовы».

Отмечается, что еще $18 млн будут выделены на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России.

Американо-российский инвестиционный фонд, который финансировался конгрессом США, был основан в 1995 году. Он был ликвидирован в 2008 году. По информации газеты The New York Times, средства на счетах данного фонда с того момента фактически заморожены.