США не будут блокировать поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками, если они примут такое решение, сообщает CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Если в начале войны в Вашингтоне полагали, что передача современных военных самолетов спровоцирует президента Владимира Путина на нежелательную эскалацию, то теперь эта позиция поменялась, говорят источники CNN. По их словам, трудности с передачей F-16 Киеву в основном логистические, а также связаны со сложностью управления, на обучение которому может потребоваться долгое время.

Пентагон, говорят источники CNN, рассматривает просьбу Украины об истребителях как рассчитанную на долгую перспективу. А возможный срок оценивает в годы, а не месяцы.