Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе посещения полигона в Аугустдорфе в среду решил прокатиться на основном боевом танке ФРГ Leopard 2 типа A6.

«68 км/ч — министр обороны Борис Писториус получил личное впечатление сегодня в Аугустдорфе. Поездка по бездорожью на Leopard 2A6», — подписала пресс-служба минобороны опубликованные видеокадры.

Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.

