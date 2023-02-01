На страницах британского издания The Economist опубликована статья о меняющемся внешнем курсе Грузии и судьбе Михаила Саакашвили. В материале говорится, что страна, которую на Западе некогда называли «маяком свободы», сегодня дрейфует на орбиту Кремля.

Автор статьи отмечает, что дорога, ведущая из тбилисского аэропорта в центр города, носит имя Джорджа Буша-младшего. Он был первым президентом США, в 2005 году посетившим маленькую кавказскую страну. Приветствуя ее демократические реформы и поблагодарив за отправку войск в Ирак, Буш назвал Грузию «маяком свободы» и сказал молодому президенту-реформатору Михаилу Саакашвили, что у Грузии есть «надежный друг в Америке».

«Сегодня именно Кремль хвалит Грузию, в которую он вторгся в 2008 году. За то, что она следует своей линии и отказывается присоединиться к западным санкциям против России».

Как говорится в статье, чтобы успокоить Владимира Путина, власти в Тбилиси отказались присоединяться к антироссийским санкциям и возвращать Украине зенитно-ракетную систему, переданную Киевом в 2008 году. «Я не понимаю, почему грузинское правительство привязало себя к Кремлю, — сказал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе во время недавнего визита в Тбилиси.

Вместе с тем, автор обращает внимание на солидарность с Украиной, которую выражают рядовые грузины. Социолог Яго Качкачишвили отмечает, что это мнение в первую очередь либерального тбилисского среднего класса. На стороне Украины воюют около 1000 грузинских добровольцев. Но столь же глубоки травма и страх перед войной, которые эксплуатирует партия Бидзины Иванишвили. «Грузинская мечта» сдерживает проукраинские протесты и маргинализирует оппозицию, утверждая, что они могут втянуть Грузию в войну с Россией.