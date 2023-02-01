Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит Азербайджан с официальным визитом 2-3 февраля 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы президента Румынии.
Клаус Йоханнис выступит на открытии министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора. Мероприятие пройдет в Баку третьего февраля.
Он также планирует обсудить в ходе визита развитие двустороннего сотрудничества в ряде областей, таких как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.
Добавить комментарий