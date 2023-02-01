Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в пляжном доме американского президента Джо Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавэр), передает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Еще один собеседник телеканала заявил, что ордера на обыск не было и его провели по согласию сторон.

Юристы Байдена ранее нашли секретные документы в доме президента в Делавэре и в аналитическом центре дипломатии и глобального взаимодействия Penn Biden Center в Вашингтоне. Сотрудники Минюста провели обыск в доме президента, а ФБР, как писали The Wall Street Journal и CBS, в аналитическом центре.