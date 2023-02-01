Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о предоставлении президентских премий представителям молодежи. Согласно информации пресс-службы президента Алиева, в распоряжении говорится:

На основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, постановляю:

Предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Ахундовой Ульвийе Сулейман гызы

Алиеву Кямрану Абульфаз оглу

Алиевой Адиле Габиб гызы

Гашимову Орхану Ильгар оглу

Гусейнли Джаббару Расим оглу

Исламову Бахтияру Габиль оглу

Масимову Ниджату Рафиг оглу

Нагиевой Мехрибан Видади гызы

Закарьязаде Туралу Намиг оглу

за совместную деятельность:

Халилову Шахину Ильгар оглу

Иманзаде Гюнай Фикрет гызы.