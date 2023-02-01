Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области, решили на полгода поместить в помещение камерного типа (ПКТ), сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Он добавил, что подробности этого решения ему пока неизвестны.

Навального перевели в помещение камерного типа, также говорится в сообщении на странице оппозиционера в Instagram.

«У меня уже 8 месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет», — написал он.

Помещение камерного типа (ПКТ) — тюремная камера в колонии с более строгим режимом содержания. В ПКТ переводят при нарушении режима пребывания в колониях.

За время отбывания наказания в ПКТ осужденным разрешено получить одну посылку за полгода, также с разрешения администрации колонии они имеют право на одно свидание за этот срок, говорится в 118-й статье Уголовно-исполнительного кодекса.