К мирной акции протеста экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди присоединились члены Русской общины Азербайджана и Ассоциации русской молодежи, приехавшие на территорию ее проведения, чтобы поддержать требования прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Вместе с экоактивистами и молодыми волонтерами они скандируют лозунги «Азербайджан не дремлет, он защищает свое богатство!», «Остановить экопреступление!», «Стоп экоциду!» , «Берегите природу!», «Экоциду — нет! Мониторингу — да!»