Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса «Железный купол». Об этом говорится в его интервью CNN.

Журналист американского издания спросил в интервью Нетаньяху, может ли Израиль помочь Украине, в частности, передать «Железный купол». Премьер не отрицал такую возможность, но отметил, что изучает этот вопрос.

«Ну, я, безусловно, рассматриваю это», — сказал он.

Стоит отметить, что «Железный купол» (Iron Dome) — это передвижная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.