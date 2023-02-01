В Азербайджане устанавливаются новые правила по начислению пени за просрочку кредита.

В связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в Гражданский кодекс Азербайджана, передает «Тренд».

Согласно поправке, сумма, которую кредитор может потребовать с заемщика в связи с просрочкой по уплате кредита, ограничена, если иное не предусмотрено кодексом и договором. На время просрочки устанавливается условие — не более 5 процентов годовых по просроченной сумме.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.