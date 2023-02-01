В прокуратуре Джалилабадского района было проведено расследование в связи с нарушениями в полной средней школе № 1 города Гёйтепе Джалилабадского района.

Как сообщили в прокуратуре Джалилабадского района, в 2022 году в указанной школе были выявлены подозрения в нанесении ущерба государственному бюджету из-за оплаты за внеурочные учебные часы и внеклассные занятия, которые не были проведены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

Предварительное расследование продолжается.