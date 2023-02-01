Консульства ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Швеции в Стамбуле прекратили работу в среду из-за угроз безопасности.

«Консульство ФРГ будет закрыто 1 февраля. Все визовые и паспортные вопросы приостановлены», — сообщили в Генконсульстве.

Нидерландская дипмиссия расположена на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Бейоглу, где в ноябре 2022 года произошел теракт, консульства ФРГ и Великобритании расположены неподалеку от Истикляля.

Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула, целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.