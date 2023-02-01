Турция не располагает сведениями о причастности какой-либо конкретной страны к акциям в Европе, в частности в Швеции, по осквернению Корана.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в Таллине, где находится с рабочим визитом.

«Мы не располагаем информацией о том, что за этим стоит какая-то конкретная страна или какая-то группа. Целью провокаторов было воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кто бы за этим не стоял, это провокация», — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов.