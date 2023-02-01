2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, днем ожидается морось, к ночи – дождь. Утром местами туман, юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 6-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 762 мм рт. столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег. Вечером осадки местами будут интенсивными. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0- 5° тепла, днем 6-9° тепла, ночью в горах 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.