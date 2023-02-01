Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Во время визита в Латвию он встретился с поляками, проживающими в стране, и рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины.

«Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас — когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь», — рассказал Дуда.

В январе 1654 в Переяславе был утвержден переход казаков под руководством гетмана Богдана Хмельницкого в подданство русского царя.