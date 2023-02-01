Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) продолжает динамично развивать европейские направления и со 2 мая запускает новый маршрут Баку-Вена-Баку, заявили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Столица Австрии – Вена – город с высокой туристической привлекательностью считается культурно-историческим центром Европы.

Полеты по этому маршруту будут выполняться с интенсивностью два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании — www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.