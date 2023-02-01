В рамках мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечена контрабанда 20 кг 400 гр наркотиков и 300 психотропных таблеток из Ирана в Азербайджан.

Информацию об этом распространил пресс-центр ГПС.

30 января в 14:10 на служебном участке погранзаставы вблизи села Газахлар Физулинского района было обнаружено и изъято в 2 свертках 12 кг 400 гр марихуаны, в 21:30 служебном участке погранзаставы вблизи села Бахрамтепе Имишлинского района – 8 кг марихуаны и 300 таблеток «метадона М-40».

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.