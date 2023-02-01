Руководство ЮНЕСКО осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом говорится в официальном письме руководства ЮНЕСКО, адресованном постоянному представительству Азербайджана при организации.

В письме, направленном от имени генерального директора ЮНЕСКО, выражены соболезнования правительству, народу Азербайджана и семье погибшего, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Было заявлено, что ООН находится рядом с Азербайджаном и его народом, и подчеркнуто решительное осуждение подобных актов против дипломатических миссий. В письме также отмечается, что Азербайджан может быть полностью уверен в поддержке Секретариата ЮНЕСКО.