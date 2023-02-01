Российское командование направило достаточные силы для поддержки ЧВК «Вагнер» в Бахмуте Донецкой области, чтобы поддержать темпы наступления.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Организация ссылается на заявления украинских военных о том, что «суперквалифицированные» российские военные в настоящее время усиливают штурмовые подразделения ЧВК. В частности, речь идет о десантниках.

Что касается перспектив удержания Бахмута, то город удерживается ВСУ. Но «украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями», говорится в отчете.

Также приводится предположение что командование выведет войска из Бахмута, если окружение города станет неизбежным.