Иранские власти не оставят без ответа атаку дронов на военный объект в Исфахане. Об этом заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини, отвечая на вопрос о возможной реакции Тегерана на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Иранский парламентарий отметил, что Украина сейчас не позволяет себе более откровенные выпады в отношении Ирана, так как знает о возможном ответе и «очень боится».

«На наш взгляд, ничего неожиданного они не сказали. Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада», — подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о позиции Ирана по конфликту в Украине, Махмуд Аббасзаде Мешкини добавил, что «эпоха доминирования Запада окончилась», поэтому Иран «точно не встанет» на его сторону.