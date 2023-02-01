Израиль изучает иные варианты предоставления помощи Украине, помимо оказания гуманитарной поддержки.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу СNN.

«Я, определенно, изучаю это», — заявил он на соответствующий вопрос ведущего. При этом премьер отметил, что США забрали «250 тыс. боеприпасов, размещенных ранее» на территории Израиля. «США забрали значительную часть израильских боеприпасов и передали их Украине», — подчеркнул Нетаньяху.

«Это американское решение, все в порядке. У меня нет возражений», — указал он.

Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе в случае поступления соответствующего предложения от всех заинтересованных сторон.

«Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединенные Штаты», — заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос, готов ли он выступить посредником в украинском конфликте.

«Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это [предложение]», — отметил он.

«Я не напрашиваюсь», — подчеркнул Нетаньяху, добавив, что для этого необходимы «подходящий момент и обстоятельства».

«Если они возникнут, я, несомненно, рассмотрю это», — указал премьер.