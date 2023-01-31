Завершились слушания по обращению в Международный суд ООН Азербайджана относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

На состоявшихся 31 января в Гааге слушаниях азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, пишет «Репорт». После этого Международный суд приступит к обсуждениям.

Следует отметить, что решение суда по ходатайству о принятии временных мер будет вынесено в открытом заседании и его время будет объявлено в установленный срок.