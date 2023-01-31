Азербайджанские студенты не допустили участия посла Армении в Великобритании в конференции на тему «Права человека в зонах конфликта: Нагорно-Карабахский вопрос» в Центре прав человека Университета Queen Mary в Лондоне (QMUL).

Фарида Панахова, председатель Общества азербайджанцев Британии, входящего в Координационный совет азербайджанцев Британии, рассказала, что армянские студенты пытались организовать встречу посла под «флагом» армянских сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана. По ее словам, выпускник этого университета Туран Гафарлы, узнав о мероприятии, тут же связался с общиной и азербайджанскими студентами, обучающимися в Университете Queen Mary, сообщает АЗЕРТАДЖ.

После обмена мнениями от имени студентов Гияфет Хеирхеберли, Ниджата Османлы, Акифа Гурбанова, Рены Сулеймановой и Кифаят Демирли президенту и директору Университета Queen Mary было направлено обращение для пресечения незаконных действий армян.

Отмечалось, что на плакате, использованном для пропаганды мероприятия, был изображен флаг так называемой «Нагорно-Карабахской Республики».

Азербайджанские студенты потребовали решить проблемы, возникшие в организации конференции. В результате встреча армянского посла, намеченная на 9 февраля, была отменена..