Греция не будет предоставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Мицотакис отметил, что Афины уже предоставили Киеву значительную военную поддержку, включая бронемашины.

«Мы не будем предоставлять танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны», — заявил Кириакос Мицотакис

«Мы также всегда четко давали понять, что готовы поддержать Украину, но не за счет нашей обороноспособности», — добавил он.